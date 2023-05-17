Европа не хочет расставаться с российским газом

Опубликовано: 10:00, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страны ЕС не готовы отказаться от российского газа, и, несмотря на то, что вопрос о санкциях на российские газопроводы будет обсуждаться на предстоящем саммите "Большой семерки" в японской Хиросиме, такие ограничения маловероятны.

Евросоюз вряд ли включит в 11-й пакет антироссийских санкций запрет на импорт трубопроводного газа из России, поскольку такая идея не находит поддержки в Брюсселе, пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

Главными противниками санкционирования российского газопровода источники издания называют Германию и Италию, однако вряд ли они смогут противостоять сопротивлению со стороны стран, зависящих от поставляемого им российского газа.

Обсуждение "практически завершено", и потенциальная попытка включить в очередной пакет "столь серьезную меру вряд ли удастся", цитирует издание слова источника из числа дипломатических представителей стран Евросоюза.

"11-й пакет санкций почти готов, и введение этой значительной меры в данный момент не сработает",

- европейский дипломат

Решение, которое лидеры "семерки" собираются принять на саммите в Хиросиме, должно препятствовать возобновлению экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия. Санкции якобы могут также коснуться северного участка российского трубопровода "Дружба", снабжающего энергоресурсами польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы, писала ранее газета Financial Times.

Ожидается, что новый, 11-й, пакет ограничительных мер будет сосредоточен на противодействии обходу действующих рестрикций, и страны ЕС могут запретить экспорт нескольких товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против России, сообщила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные рестрикции.