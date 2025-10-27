Евронест больше неинтересен Грузии – МИД

Глава МИД Грузии объяснила, что платформа "Евронест" перестала отвечать национальным интересам страны. Ранее на этой неделе власти республики объявили, что решили не участвовать в заседании платформы в Ереване.

Платформа "Евронест" утратила свою актуальность для Грузии. Об этом заявила глава МИД страны Мака Бочоришвили.

Она отметила, что данная платформа не может диктовать Грузии, в каком направлении развиваться.

"Евронест – это не объединение учителей, призванное учить соседние страны ведению внутренней политики"

– Мака Бочоришвили

Руководитель внешнеполитического ведомства пояснила, что платформа, созданная для сотрудничества, больше неактуальна для республики, поскольку не отвечает ее интересам.

Ранее на этой неделе Грузия объявила, что не будет участвовать в заседании Парламентской ассамблеи "Евронест" в Ереване. Аналогичное решение принял Азербайджан.