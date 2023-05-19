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Еще одна российская авиакомпания сможет совершать рейсы в Грузию

Еще одна российская авиакомпания сможет совершать рейсы в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авиаперевозчик Red Wings получил разрешение от властей Грузии на совершение авиаполетов в города этой страны. Компания будет летать в Тбилиси и Кутаиси.

Российской авиакомпании Red Wings одобрили прямые полеты в Тбилиси и Кутаиси, разрешение выдало Агентство гражданской авиации Грузии, сообщает пресс-служба грузинского ведомства.

"Авиакомпания Red Wings начинает оперировать в направлении аэропортов Тбилиси и Кутаиси"

- Агентство гражданской авиации

Там отметили, что российская авиакомпания будет совершать прямые полеты в Тбилиси из Сочи, а в Кутаиси – из Москвы. В агентстве также подчеркнули, что Евросоюз не добавлял Red Wings в свой санкционированный список.

Новость о полетах из Сочи и Москвы в грузинские города подтвердили и в самой компании, добавив, что первые авиарейсы планируется осуществить в первых числах июня.

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