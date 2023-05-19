Авиаперевозчик Red Wings получил разрешение от властей Грузии на совершение авиаполетов в города этой страны. Компания будет летать в Тбилиси и Кутаиси.
Российской авиакомпании Red Wings одобрили прямые полеты в Тбилиси и Кутаиси, разрешение выдало Агентство гражданской авиации Грузии, сообщает пресс-служба грузинского ведомства.
"Авиакомпания Red Wings начинает оперировать в направлении аэропортов Тбилиси и Кутаиси"
- Агентство гражданской авиации
Там отметили, что российская авиакомпания будет совершать прямые полеты в Тбилиси из Сочи, а в Кутаиси – из Москвы. В агентстве также подчеркнули, что Евросоюз не добавлял Red Wings в свой санкционированный список.
Новость о полетах из Сочи и Москвы в грузинские города подтвердили и в самой компании, добавив, что первые авиарейсы планируется осуществить в первых числах июня.