Опубликовано: 11:03, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиаперевозчик Red Wings получил разрешение от властей Грузии на совершение авиаполетов в города этой страны. Компания будет летать в Тбилиси и Кутаиси.

Российской авиакомпании Red Wings одобрили прямые полеты в Тбилиси и Кутаиси, разрешение выдало Агентство гражданской авиации Грузии, сообщает пресс-служба грузинского ведомства.

"Авиакомпания Red Wings начинает оперировать в направлении аэропортов Тбилиси и Кутаиси"

- Агентство гражданской авиации

Там отметили, что российская авиакомпания будет совершать прямые полеты в Тбилиси из Сочи, а в Кутаиси – из Москвы. В агентстве также подчеркнули, что Евросоюз не добавлял Red Wings в свой санкционированный список.

Новость о полетах из Сочи и Москвы в грузинские города подтвердили и в самой компании, добавив, что первые авиарейсы планируется осуществить в первых числах июня.