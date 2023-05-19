Опубликовано: 10:02, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спустя четыре года из Москвы в столицу Грузии вылетел первый самолет компании "Азимут", которая получила разрешение на полеты. Взлет производился из аэропорта "Внуково".

Из московского аэропорта "Внуково" через четыре года после снятия запрета на совершение авиарейсов вылетел первый самолет в Тбилиси. Лайнер доставит в столицу Грузии грузинскую делегацию из бизнесменов и общественных деятелей.

Лайнер взлетел в воздух без какой-либо задержки, все находящиеся на борту пассажиры говорят об удобности перелета от авиакомпании "Азимут", которой разрешили совершать авиарейсы в Грузию.

Первым, кто опробовал новый авиарейс, стала грузинская делегация во главе с руководителем общественной организации "Солидарность во имя мира" Мерабом Чикашвили. Он выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину, заявив, что жители Грузии прекрасно понимают важность восстановления авиасообщения между странами.

В свою очередь бизнесмен из Грузии Мамука Пипия, который также стал членом отправившейся делегации, подчеркнул, что грузинские специалисты теперь без проблемы смогут приезжать в Россию и работать в сфере ресторанного и строительного бизнеса.