Из московского аэропорта "Внуково" через четыре года после снятия запрета на совершение авиарейсов вылетел первый самолет в Тбилиси. Лайнер доставит в столицу Грузии грузинскую делегацию из бизнесменов и общественных деятелей.
Лайнер взлетел в воздух без какой-либо задержки, все находящиеся на борту пассажиры говорят об удобности перелета от авиакомпании "Азимут", которой разрешили совершать авиарейсы в Грузию.
Первым, кто опробовал новый авиарейс, стала грузинская делегация во главе с руководителем общественной организации "Солидарность во имя мира" Мерабом Чикашвили. Он выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину, заявив, что жители Грузии прекрасно понимают важность восстановления авиасообщения между странами.
В свою очередь бизнесмен из Грузии Мамука Пипия, который также стал членом отправившейся делегации, подчеркнул, что грузинские специалисты теперь без проблемы смогут приезжать в Россию и работать в сфере ресторанного и строительного бизнеса.