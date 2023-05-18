Восстановление авиасообщения между Россией и Грузией приведет к росту турпотока в Грузию, страна уже готовится к наплыву россиян, сообщил глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе.
"Исходя из того, что Россия оказалась изолирована из-за ситуации на Украине, российскому населению открывается своего рода окно для того, чтобы приехать в Грузию. Соответственно, будет большой интерес со стороны российских туристов"
- Шота Бурджанадзе
Он выразил уверенность, что в самолетах с гражданами России не будет свободных мест. Также, по его словам, грузинские граждане, которые живут в России, насладятся путешествием.
При этом глава ассоциации отметил, что не стоит ожидать рост цен в ресторанах и заведениях общепита Грузии на первых порах.
"Я ожидаю большой поток в августе, и, соответственно, бизнес-сектор будет реагировать в зависимости от того, какое будет количество людей"
- Шота Бурджанадзе