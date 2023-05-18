Опубликовано: 15:50, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии заявили о готовности к большому наплыву российских граждан после возобновления авиасообщения между странами. Запуск прямых рейсов приведет к росту турпотока.

Восстановление авиасообщения между Россией и Грузией приведет к росту турпотока в Грузию, страна уже готовится к наплыву россиян, сообщил глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе.

"Исходя из того, что Россия оказалась изолирована из-за ситуации на Украине, российскому населению открывается своего рода окно для того, чтобы приехать в Грузию. Соответственно, будет большой интерес со стороны российских туристов"

- Шота Бурджанадзе

Он выразил уверенность, что в самолетах с гражданами России не будет свободных мест. Также, по его словам, грузинские граждане, которые живут в России, насладятся путешествием.

При этом глава ассоциации отметил, что не стоит ожидать рост цен в ресторанах и заведениях общепита Грузии на первых порах.

"Я ожидаю большой поток в августе, и, соответственно, бизнес-сектор будет реагировать в зависимости от того, какое будет количество людей"

- Шота Бурджанадзе