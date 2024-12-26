Вестник Кавказа

ЕС продляет "наблюдательную" миссию в Армении

ЕС продляет "наблюдательную" миссию в Армении
© Фото: страница EUMA в соцсети X
Миссия Евросоюза останется в Армении еще на два года, рассказали сегодня во внешнеполитической службе ЕС. Решение уже принято, остается только оформить его документально.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с инициативой продлить работу гражданской миссии ЕС в Армении на двухлетний срок, рассказали в ее пресс-службе в ответ на запрос армянских СМИ.

В ведомстве уточнили, что страны-члены ЕС одобрили данное предложение. Сейчас процесс продления находится на стадии обсуждения требующихся юридических актов, которое ведется с органами Совета ЕС.

"Решение Совета о продлении ожидается в ближайшие дни"

– пресс-служба

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