ЕС приостановит ратификацию торгового соглашения с США

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Брюсселе изъявили желание заморозить ратификацию торгового соглашения с Вашингтоном, которое было заключено еще в 2025 году.

Большинство политических групп поддержали приостановку ратификации торгового соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, такое заявление сделала председатель группы социал-демократов Ираче Гарсия Перес.

Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на политические группы Европарламента.

По словам источника, данное действие было предпринято после заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении отторгнуть Гренландию от Дании и угроз пошлинами против некоторых стран ЕС.

