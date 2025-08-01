Вестник Кавказа

ЕС не сможет выполнить торговую сделку с США – Боррель

ЕС не сможет выполнить торговую сделку с США – Боррель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз будет не в состоянии соблюсти все обязательства, которые он взял на себя в рамках торговой сделки с США, считает экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Евросоюзу будет не под силу выполнить все обязательства, подразумеваемые торговой сделкой с США, такое мнение выразил экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Тарифное соглашение основано на дополнительных деталях, которые совершенно невозможно выполнить. Эти уступки (президенту США Дональду — ред.) Трампу, которые он потом будет использовать против нас, утверждая, что мы не выполняем их"

– Боррель

Дипломат подчеркнул, что Евросоюз действительно не сможет выполнить пункты, о которых идет речь.

В качестве примера он привел необходимость за три года закупить энергоресурсов из США на $750 млрд. Экс-глава евродипломатии пояснил, что это нереально.

Еще один невыполнимый пункт – наращивание Евросоюзом закупок американских вооружений. Боррель обратил внимание на несовместимость заявления о желании развивать свой ВПК и обещания приобретать все у Америки.

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