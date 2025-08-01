ЕС не сможет выполнить торговую сделку с США – Боррель

Евросоюзу будет не под силу выполнить все обязательства, подразумеваемые торговой сделкой с США, такое мнение выразил экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Тарифное соглашение основано на дополнительных деталях, которые совершенно невозможно выполнить. Эти уступки (президенту США Дональду — ред.) Трампу, которые он потом будет использовать против нас, утверждая, что мы не выполняем их"
– Боррель
Дипломат подчеркнул, что Евросоюз действительно не сможет выполнить пункты, о которых идет речь.
В качестве примера он привел необходимость за три года закупить энергоресурсов из США на $750 млрд. Экс-глава евродипломатии пояснил, что это нереально.
Еще один невыполнимый пункт – наращивание Евросоюзом закупок американских вооружений. Боррель обратил внимание на несовместимость заявления о желании развивать свой ВПК и обещания приобретать все у Америки.