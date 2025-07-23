Боррель подверг критике меры ЕС против Израиля

Жозеп Боррель считает ограничение доступа Израиля к Horizon недостаточной мерой ЕС.

Экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал подход ЕС к санкциям против Израиля на фоне гуманитарной катастрофы в Газе. По словам Борреля, планируемые ограничения доступа к программе Horizon выглядят плохой шуткой.

"Если это единственная реакция Еврокомиссии на происходящее, то это шутка. Плохая шутка. И даже это государства ЕС пока не смогли согласовать... Неужели это все, что они могут придумать, учитывая происходящее?"

– Жозеп Боррель

Как отметил бывший сановник ЕС, Брюссель имеет другие возможности давления на Тель-Авив. Например, ЕС может приостановить торговое соглашение, нанеся ущерб Израилю на миллиарды евро.

По мнению Барреля, политика ЕС непоследовательна: против Москвы Брюссель ввел гораздо больше санкций "за меньшее".

Отметим, что программа ЕС Horizon с бюджетом около 80 млрд евро направлена на поддержку научно-исследовательской работы разных стран. В 2022 европейские структуры заблокировали российским организациям доступ к финансированию в рамках санкций.