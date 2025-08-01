ЕС хочет принять новый пакет санкций против России в сентябре

Следующий, 19-й санкционный пакет может быть принят против РФ в сентябре, рассказала официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.
Она констатировала, что Брюссель на данный момент уже ввел 18 пакетов санкций, в данный момент ведется работа над 19-м.
"Надеюсь, мы сможем принять его в следующем месяце – это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем"
– Ариана Подеста
Представитель ЕК также заверила, что Европейский союз не намерен отказываться от антироссийских санкций "в долгосрочной перспективе" либо смягчать их даже в случае достижения и соблюдения перемирия на Украине, о чем сообщали со ссылкой на источники некоторые СМИ.
Дипломат подчеркнула, что санкционное давление на Россию не будет снижаться, а предположения об обратном представляют собой просто спекуляции.