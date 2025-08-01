Вестник Кавказа

ЕС хочет принять новый пакет санкций против России в сентябре

ЕС хочет принять новый пакет санкций против России в сентябре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередной, уже 19-й по счету пакет антироссийских санкций может быть принят Евросоюзом уже в следующем месяце, рассказали в ЕК. В Брюсселе также опровергли возможность отмены рестрикций против РФ.

Следующий, 19-й санкционный пакет может быть принят против РФ в сентябре, рассказала официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.

Она констатировала, что Брюссель на данный момент уже ввел 18 пакетов санкций, в данный момент ведется работа над 19-м.

"Надеюсь, мы сможем принять его в следующем месяце – это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем"

– Ариана Подеста

Представитель ЕК также заверила, что Европейский союз не намерен отказываться от антироссийских санкций "в долгосрочной перспективе" либо смягчать их даже в случае достижения и соблюдения перемирия на Украине, о чем сообщали со ссылкой на источники некоторые СМИ.

Дипломат подчеркнула, что санкционное давление на Россию не будет снижаться, а предположения об обратном представляют собой просто спекуляции.

