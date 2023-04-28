Ереван сообщил о скорых переговорах с Баку

Опубликовано: 13:51, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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В Совбезе Армении сообщили о скорых переговорах с Азербайджаном. Армен Григорян заявил, что представители Еревана и Баку встретятся в ближайшем будущем.

В ближайшем будущем состоится встреча представителей Армении и Азербайджана, сообщил секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян.

Он отметил, что стороны планируют продолжить переговоры по вопросам мирного соглашения между странами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в скором будущем в России состоится встреча глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении в трехстороннем формате.