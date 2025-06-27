В первой декаде сентября Ереван примет конференцию "Армения-ЕАЭС", участие в работе которой уже подтвердили известные аналитики – американский политолог Дмитрий Саймс и российский журналист и политолог Федор Лукьянов.

Ереван вскоре примет международную конференцию "Армения-ЕАЭС", сообщил в одной из соцсетей организатор мероприятия, лидер армянского движения "Моя страна, моя Армения" Мгер Аветисян.

"Пятого сентября в Ереване состоится конференция "Армения-ЕАЭС", в которой примут участие известные политические и экономические аналитики"

- Мгер Аветисян

Главными гостями мероприятия станут известные политические аналитики – американский политолог Дмитрий Саймс и российский журналист-политолог Федор Лукьянов.

Темами встречи станут отношения Армении с Евразийским экономическим союзом, а также влияние ЕАЭС на перспективы экономического и политического развития Армении, отметил Аветисян.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, который не нашел времени на визит в Минск на форум и заседание ЕАЭС, заявил по видеосвязи, что важное для Армении значение имеет модернизация таможенной структуры и ее цифровизация как основа формирования пространства доверия. При этом он отметил, что Армения открыта к разработке трансграничных платформ и экспериментальных проектов в рамках ЕАЭС, если они откроют стране возможность для разработки собственных эффективных решений.