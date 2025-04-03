Пашинян: для Армении важна модернизация таможенной инфраструктуры ЕАЭС

Пашинян, который не приехал в Минск на форум и заседание ЕАЭС, заявил, что важное для Армении значение имеет модернизация таможенной структуры. Об этом он сообщил по видеосвязи.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян по видеосвязи выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который проходит в Минске.

Он рассказал о важности цифровой модернизации в таможне и логистике.

"Особое значение придаем цифровизации в таможенной сфере как основе формирования пространства доверия. Для Армении, не имеющей общих границ с другими странами ЕАЭС, модернизация таможенной, логистической и приграничной инфраструктуры приобретает особую актуальность"

– Никол Пашинян

По заверениям премьера, Армения открыта к разработке трансграничных платформ и экспериментальных проектов в рамках ЕАЭС, если они откроют возможность не только для внедрения существующих технологий, но и для разработки собственных эффективных решений.