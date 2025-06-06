В МИД России назвали возможное членство Армении в ЕС несовместимым с ЕАЭС

Москва снова напомнила Армении, что планы евроинтеграции Еревана положат конец членству республики в ЕАЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что европейские планы Еревана ставят пребывание Армении в ЕАЭС под вопрос. Москва не считает возможным одновременное членство в ЕС и ЕАЭС.

"Потенциальное вступление Армении в ЕС действительно несовместимо с членством республики в ЕАЭС"

– Мария Захарова

При этом Захарова отметила, что ЕАЭС приносит Армении реальную выгоду, тогда как возможные преимущества ЕС являются "пустыми обещаниями Брюсселя".

Ранее премьер Армении Никол Пашинян признал, что республика не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС, стране придется делать выбор в дальнейшем.