Вестник Кавказа

В МИД России назвали возможное членство Армении в ЕС несовместимым с ЕАЭС

В МИД России назвали возможное членство Армении в ЕС несовместимым с ЕАЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва снова напомнила Армении, что планы евроинтеграции Еревана положат конец членству республики в ЕАЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что европейские планы Еревана ставят пребывание Армении в ЕАЭС под вопрос. Москва не считает возможным одновременное членство в ЕС и ЕАЭС. 

"Потенциальное вступление Армении в ЕС действительно несовместимо с членством республики в ЕАЭС"

– Мария Захарова 

При этом Захарова отметила, что ЕАЭС приносит Армении реальную выгоду, тогда как возможные преимущества ЕС являются "пустыми обещаниями Брюсселя". 

Ранее премьер Армении Никол Пашинян признал, что республика не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС, стране придется делать выбор в дальнейшем.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
850 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.