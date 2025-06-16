В конфликте Ирана и Израиля остается возможность для дипломатии – Мария Захарова

В МИД России заявили, что военное противостояние Ирана и Израиля может быть урегулировано путем дипломатии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конфликт между Ираном и Израилем может быть решен путем дипломатического диалога. Сам конфликт представитель российского дипведомство назвала "чудовищной игрой".

"Это страшная, это чудовищная игра, которая может привести, как вы представляете, многие говорят непредсказуемым последствиям. Но вот в том-то и ужас, что вполне предсказуемым... Поэтому, конечно, всегда остается возможность для мирного урегулирования, для использования дипломатии"

– Мария Захарова

Напомним, что ранее МИД РФ выступил против ударов Израиля по ядерным объектам Ирана, которые находятся под контролем МАГАТЭ.

Отметим, что военная операция Израиля против Ирана началась 13 июня. В Тель-Авиве объяснили ракетные атаки по целям в Иране необходимостью ликвидации возможной ядерной угрозы.