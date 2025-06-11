Вестник Кавказа

Китай призвал Иран и Израиль к дипломатии

Китай призвал Иран и Израиль к дипломатии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД КНР выступили за диалог между Тегераном и Тель-Авивом.

Китай призвал Иран и Израиль к принятию мер для деэскалации, а также к актуализации дипломатических способов решения конфликта. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. 

"Мы призываем все стороны немедленно принять меры для скорейшего снижения напряженности, предотвращения погружения региона в еще большие потрясения и создания условий для возвращения на правильный путь диалога и переговоров для решения проблем"

– Го Цзякунь

В МИД КНР выразили обеспокоенность военной операцией Израиля и эскалацией противостояния двух стран. Согласно позиции Пекина, выход из кризисной ситуации возможен только путем диалога, Китай продолжит предпринимать усилия для запуска мирного процесса. 

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