Подготовку новой торговой сделки завершили США и Китай

Новая торговая сделка между Соединенными Штатами и Китаем готова. Такое заявление сделал 11 июня американский президент Дональд Трамп.
"Наша сделка с Китаем завершена, осталось только финальное утверждение с участием председателя Си Цзиньпина и меня"
– глава Белого дома
В свою очередь, в министерстве коммерции КНР сообщили, что последних переговорах с США удалось достигнуть нового прогресса в решении торгово-экономических проблем.
"Стороны провели откровенный и глубокий диалог, подробно обменялись мнениями по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес… и достигли нового прогресса в решении экономических и торговых проблем обеих сторон"
– китайское ведомство
Напомним, американо-китайские торговые переговоры проходили в Лондоне 9-10 июня.