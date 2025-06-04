Подготовку новой торговой сделки завершили США и Китай

США и Китай провели на этой неделе двухдневные торговые переговоры. Как отметил по их итогам американский лидер, новая торговая сделка между двумя странами уже готова и ожидает лишь финального утверждения.

Новая торговая сделка между Соединенными Штатами и Китаем готова. Такое заявление сделал 11 июня американский президент Дональд Трамп.

"Наша сделка с Китаем завершена, осталось только финальное утверждение с участием председателя Си Цзиньпина и меня"

– глава Белого дома

В свою очередь, в министерстве коммерции КНР сообщили, что последних переговорах с США удалось достигнуть нового прогресса в решении торгово-экономических проблем.

"Стороны провели откровенный и глубокий диалог, подробно обменялись мнениями по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес… и достигли нового прогресса в решении экономических и торговых проблем обеих сторон"

– китайское ведомство

Напомним, американо-китайские торговые переговоры проходили в Лондоне 9-10 июня.