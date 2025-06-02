США обсудят смягчение экспортных ограничений с Китаем

Дональд Трамп поручил Минфину обсудить вопрос отмены экспортных ограничений с КНР. В частности, рассматривается возможность снятия ограничений на экспорт авиадвигателей.

Соединенные Штаты собираются обсудить с Китаем возможность отмены ряда экспортных ограничений. Об этом сообщают информированные источники.

По данным газеты The Wall Street Journal, вступить с КНР в переговоры на эту тему главе Минфина Скотту Бессенту и его команде поручил президент страны Дональд Трамп.

Как отмечается, рассматривается возможность отмены ограничений на экспорт в Китай авиадвигателей и комплектующих к ним, программного обеспечения для производства микрочипов и этана – компонента природного газа, который используют в производстве пластмасс.

Источники обращают внимание на то, что данная стратегия отражает влияние введенных Пекином мер по контролю за экспортом редкоземельных элементов, на которые завязаны отрасли США.

Сегодня в Лондоне проходит второй раунд американо-китайских переговоров. Он был согласован на прошлой неделе лидерами двух стран.