Пекин и Вашингтон поговорят о товарообороте в Лондоне

Делегации правительств США и Китая устроят торговую встречу в Лондоне. Дональд Трамп отметил, что Штаты продвинулись в соглашении с Китаем далеко.

Руководитель США Дональд Трамп озвучил в беседе с журналистами национальных СМИ, что в ближайший понедельник, девятого июня, в британской столице будут организованы китайско-американские переговоры по взаимной торговле.

"Встреча должна пройти очень хорошо"

– Дональд Трамп

Отмечается, что от США на рандеву из чиновниками из КНР отправятся глава финансового ведомства Скотт Бессент, руководитель Минторговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.

Трамп сказал, что китайский лидер Си Цзиньпин дал согласие на продажу редкоземельных минералов в Штаты. По его словам, Вашингтон и Пекин в соглашении далеко продвинулись.