Трамп не будет мириться с Маском

Американский лидер Дональд Трамп сообщил местным СМИ, что не собирается налаживать контакт с миллиардером Илоном Маском после ссоры. Также он озвучил угрозы в адрес Маска, если тот начнет финансировать Демократическую партию.

Американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами пообещал не мириться с миллиардером Илоном Маском. По его словам, их дружбе конец.

"Я слишком занят другими делами. У меня нет намерения разговаривать с ним"

– Дональд Трамп

Также Трамп жестко отреагировал на политические заявления Маска, подчеркнув, что малейшие попытки миллиардера перейти в лагерь Демократической партии и начать спонсировать ее будут иметь тяжелые последствия.

Напомним, что Трамп и Маск рассорились после того, как миллиардер ушел в отставку с должности главы DOGE. Миллиардер выступил против президентского законопроекта об американском бюджете, что спровоцировало обмен обвинениями и оскорблениями бывших соратников.