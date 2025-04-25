Маск пообещал создать новую американскую партию

В США может появиться еще одна "третья партия" – миллиардер Илон Маск после скандала с Дональдом Трампом решил организовать собственную политическую силу. По крайней мере, так он заявил в соцсетях после опроса подписчиков.

Рассорившийся с президентом США миллиардер Илон Маск запустил в информационное поле идею об организации принципиально новой американской партии с рабочим названием America Party.

Сначала он провел опрос в соцсетях, хотят ли его подписчики создания новой партии, которая будет проводить особую политику, не совпадающую с курсами ни Республиканской партии, ни Демократической партии. Он пояснил, что партия будет центристской, нацеленной на соблюдение интересов 80% населения США.

В опросе, продлившемся одни сутки, участвовало 5,6 млн человек, и 80% голосов было отдано за создание America Party.

В связи с этим Илон Маск сделал вывод, что создание такой партии действительно необходимо.

"Люди высказали свое мнение. В Америке нужна новая политическая партия для представления 80% тех, кто посередине! И именно 80 процентов опрошенных согласились. Это судьба"

– Илон Маск

Сведений об организации новой партии из связанных с Маском структур пока не поступало.

Напомним, что президент Дональд Трамп намерен провести аудит госконтрактов, заключенных со структурами Илона Маска, с возможностью их расторжения и отмены субсидий.