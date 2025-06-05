Конфликт Маска и Трампа. Будут ли последствия для России?

Риски в украинском урегулировании могут появиться, если мирный процесс в Стамбуле затянется. Как это может быть связано с расколом в команде Дональда Трампа? Давайте разберемся вместе.

Конфликт между двумя бизнесменами в верхах американской власти - Дональдом Трампом и Илоном Маском - произвела в США эффект политического землетрясения. Эскалация напряжения в отношениях президента США с богатейшим человеком мира привела к открытым взаимным обвинениям. Трамп и Маск обменялись критикой на грани оскорблений в соцсетях и публичных выступлениях.

Стоит отметить, что проблемы между Маском и Трампом начали проявляться еще на этапе, когда Маск находился в роли главы Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE). В это время, как было отмечено Трампом, основатель компании Tesla являлся "одним из величайших бизнес-лидеров и новаторов". Однако с течением времени отношения начали ухудшаться. Важно отметить, что Трамп поначалу высоко ценил Маска, описывая его как "на 50% гения, на 50% мальчика" и выражая надежду на продолжение дружбы.

Распад тандема

Разлад проявился на публике 4 июня, когда Трамп обратился к Маску во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он заявил: "Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет... Не уверен, что так будет и впредь", намекая на изменения в их отношениях. Заявление стало спусковым крючком для дальнейшей конфронтации.

Маск не остался в долгу и вскоре отреагировал в соцсети X: "Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы имели бы 51–49 в сенате", - так он намекнул на финансирование избирательной кампании республиканца.

Трамп в своей соцсети Truth Social напомнил, что самый простой способ экономии бюджета - прекратить все государственные субсидии и контракты с Маском: "Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!".

Бывшие единомышленники рассорились из-за законопроекта One Big Beautiful Bill ("Один большой прекрасный билль"), который Трамп презентовал как мощный инструмент для экономического стимулирования. Документ продлевает налоговые послабления (которые в 2017 году ввел сам же Трамп) и отменяет налоги на чаевые и оплату сверхурочных работ. Законопроект также увеличивает потолок госдолга до 40 трлн долларов, вводит налоговые льготы на проценты по автокредитам и снижает расходы на соцпрограммы, как Medicaid. При этом добиться от президента сохранения налоговых льгот на электромобили Tesla Маск так и не смог.

Маск не согласен с законодательной инициативой. Он считает ее "возмутительной" и хочет добиться отмены. "Извините, я больше не могу это терпеть", — добавил он, что усилило напряжение между обеими сторонами.

Политизация конфликта

Конфликт принял новый оборот, когда Маск вспомнил про дело Эпштейна, умершего в тюрьме американского бизнесмена, которого обвиняли в организации визитов в его дом на Манхэттене несовершеннолетних девушек. "Настало время сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна", - написал Маск в соцсети, добавляя, что это может повлиять на имидж президента.

Трамп в ответ выразил свое недовольство по поводу того, что Маск, по его мнению, идет на конфликт. "Илон выдохся, я попросил его уйти. Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать", - отметил президент США. Эти угрозы и упреки, перерастая в противостояние, привели к падению акций Tesla на 14%, что усилило давление на Маска и его бизнес.

Мультимиллиардер также не согласен с торговой политикой и тарифами против третьих стран, которые вводит Трамп. "Пошлины Трампа приведут к рецессии во второй половине этого года", - предупредил Маск.

В итоге начавшийся из-за разного видения американской экономики конфликт вылился в политическую борьбу. Маск в соцсети Х призвал к импичменту Трампа, заявив, что того должен заменить вице-президент Джей Ди Вэнс.

Маск обладает инструментами, главным образом финансовыми, чтобы нанести урон Белому дому, республиканцам и лично Трампу. Так, NBC сообщает, что после ссоры с бывшим шефом он передумал вкладывать $100 млн в политические комитеты, связанные с Белым домом. В свете аннулирования его госконтрактов Маск пригрозил вывести из эксплуатации космический корабль Dragon, но в более позднем посте в Х передумал: "Ладно, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации".

Как отреагировали на скандал в США?

Американская пресса бурно реагирует на конфликт бывших союзников. The Washington Post описывает распад партнерства Трампа и Маска как шокирующее событие, указывая на их яркую дружбу, которая неожиданно превратилась в "публичный троллинг". Даже самые казалось бы прочные связи могут разрушиться из-за разногласий в политических стратегиях и подходах. Газета отмечает, что вскрытие отношений между двумя влиятельными личностями открывает возможности для анализа их прежней совместной работы, а также последствий для правительственной политики.

Агентство Bloomberg подчеркивает, что ожесточенная перепалка между двумя бизнес-гигантами стала заметным признаком продолжающейся напряженности, особенно учитывая их совместные усилия по реформированию федерального правительства. Это поднимает вопросы о том, как личные конфликты влияют на более крупные политические взаимодействия и экономические инициативы.

The New York Times отмечает, что конфликт стал настоящей "битвой титанов", воплотив в себе все мрачные и театральные элементы, которые так часто сопровождают публичные скандалы Трампа. Это яркое противостояние подчеркивает, как личные амбиции и распри могут затмить даже самые прочные политические связи, созидая новую, более рискованную динамику в сфере американской политики.

Последствия разлада Трампа с Маском

Если говорить о последствиях конфликта для третьих стран, то в краткосрочной перспективе он может вызвать волнения на мировых рынках. Акции Tesla рухнули на $150 млрд. Компании Маска играют важную роль как в американской, так и в мировой экономике, поэтому кризис может коснуться США и отчасти ее важнейших торгово-финансовых партнеров, как Китай и ЕС.

В политическом смысле спор с Маском наносит удар по имиджу Белого дома. Трамп уже отправил в отставку советника по национальной безопасности Майка Уолца из-за попыток Израиля оказать через него влияние на президента. Макс тоже уволен с поста главы DOGE и сейчас требует импичмента президента. "Вынос сора из избы" подрывает монолитность правительства. Кадровая чехарда была характерна для предыдущей администрации Трампа, и есть основания ожидать, что и нынешнему Белому дому грозят новые увольнения.

На переговоры по Украине конфликт Маска с Трампом вряд ли окажет влияние. Во-первых, в этом вопросе они солидарны, а во-вторых, решения принимает Трамп, а не Маск. Риски могут появиться, если решение конфликта по Украине затянется, а рейтинги президента США и республиканцев будут падать. На промежуточных выборах в Конгресс этим могут воспользоваться антироссийски настроенные демократы. Если они возьмут большинство в парламенте, то Трампу будет сложнее вести прагматичный курс по украинской теме и на российском направлении.

Не исключено, что на фоне неразберихи в Белом доме увереннее и наглее будут вести себя лидеры Франции, Британии и Германии, пока что не способные добиться от Трампа ужесточения курса в отношении России.