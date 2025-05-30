Маск выступил за импичмент Трампу

Илон Маск, некоторое время назад участвовавший в работе администрации американского президента Дональда Трампа, одобрил инициативу объявить импичмент главе США.
Соответствующим образом он прокомментировал публикацию с предложением устроить Трампу импичмент и сделать главой государства нынешнего президента Джея Ди Вэнса.
"Да"
– комментарий Маска
Кроме того, миллиардер сделал ряд других громких заявлений. Он спрогнозировал рецессию в американской экономике, которая наступит во второй половине 2025 года, а причиной ее, по мнению Маска, будут установленные Трампом пошлины на импорт.
А в ответ на угрозы Трампа расторгнуть госконтракты с компаниями Маска последний анонсировал вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon своей компании SpaceX, которые активно применяются для доставки людей и грузов на МКС.