Маск выступил за импичмент Трампу

Миллиардер, до недавнего времени сотрудник администрации президента США Дональда Трамра Илон Маск поддержал идею объявить импичмент главе государства, после чего страну возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Илон Маск, некоторое время назад участвовавший в работе администрации американского президента Дональда Трампа, одобрил инициативу объявить импичмент главе США.

Соответствующим образом он прокомментировал публикацию с предложением устроить Трампу импичмент и сделать главой государства нынешнего президента Джея Ди Вэнса.

"Да"

– комментарий Маска

Кроме того, миллиардер сделал ряд других громких заявлений. Он спрогнозировал рецессию в американской экономике, которая наступит во второй половине 2025 года, а причиной ее, по мнению Маска, будут установленные Трампом пошлины на импорт.

А в ответ на угрозы Трампа расторгнуть госконтракты с компаниями Маска последний анонсировал вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon своей компании SpaceX, которые активно применяются для доставки людей и грузов на МКС.