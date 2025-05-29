Трамп подтвердил уход Маска из администрации

Дональд Трамп подтвердил уход Илона Маска с поста главы DOGE. Он отметил, что предприниматель продолжит помогать его администрации.
Американский президент Дональд Трамп подтвердил уход предпринимателя Илона Маска из администрации и с поста руководителя департамента эффективности правительства США.
Глава государства подчеркнул, что пятница станет последним днем работы американского бизнесмена в правительстве США. Вечером запланирована пресс-конференция с Маском в Овальном кабинете.
При этом американский лидер отметил, что Маск продолжит помогать администрации Трампа.
Ранее бизнесмен заявил о своем уходе из администрации президента США на фоне разногласий по вопросам бюджетной политики.