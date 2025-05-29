Вестник Кавказа

Трамп подтвердил уход Маска из администрации

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп подтвердил уход Илона Маска с поста главы DOGE. Он отметил, что предприниматель продолжит помогать его администрации.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил уход предпринимателя Илона Маска из администрации и с поста руководителя департамента эффективности правительства США.

Глава государства подчеркнул, что пятница станет последним днем работы американского бизнесмена в правительстве США. Вечером запланирована пресс-конференция с Маском в Овальном кабинете.

При этом американский лидер отметил, что Маск продолжит помогать администрации Трампа.

Ранее бизнесмен заявил о своем уходе из администрации президента США на фоне разногласий по вопросам бюджетной политики.

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