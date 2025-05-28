Будущее Маска раскрыли в США

В Вашингтоне заявили, что Илон Маск останется в ближнем кругу Дональда Трампа после ухода из администрации. Ранее предприниматель сообщил, что уходит из Белого дома.

Руководитель американского министерства торговли Говард Латник заявил, что Илон Маск после ухода из администрации Дональда Трампа останется в ближнем кругу президента США.

Министр торговли страны подчеркнул, что Маск и Трамп являются "отличными друзьями", предприниматель по-прежнему очень близок к главе Соединенных Штатов.

Ранее бизнесмен заявил о завершении своей деятельности в администрации Трампа, а также об уходе с поста главы Департамента повышения эффективности госуправления.

Свое решение Маск принял на фоне разногласий в Белом доме по основным вопросам бюджетной политики.