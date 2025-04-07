Маск уходит из администрации Трампа

Миллиардер Илон Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа и возвращается к работе над своими проектами в компании Tesla, сообщает Рейтер со ссылкой на Белый дом.

Главный "борец с расточительностью" правительства США миллиардер Илон Маск покидает администрацию Трампа и займется своей компанией Tesla – заявление об этом чиновник сделал на следующий день после критики налогово-бюджетного законопроекта Трампа, который он назвал "увеличивающим дефицит бюджета".

"Я хотел бы поблагодарить президента Трампа за возможность сократить расточительные расходы. Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства"

- Илон Маск

Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома подтвердило отставку миллиардера, отметив, что его увольнение начнется "сегодня вечером" (в ночь на пятницу по времени Москвы).

Напомним, ранее бизнесмен и руководитель департамента госэффективности США (DOGE) сообщал, что может покинуть правительство США после истечения своего статуса в мае - продление срока находится под вопросом. Причиной такого решения бизнесмена могут стать нападки левых, писало издание Washington Post.