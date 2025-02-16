Маск хочет покинуть правительство США из-за левых – СМИ

Илон Маск хочет уйти из американского правительства. СМИ говорят, что предприниматель устал от нападок левых. Маск не переживает за дальнейшую работу DOGE.

Бизнесмен и руководитель департамента госэффективности США (DOGE) Илон Маск может покинуть правительство США, сообщает издание Washington Post.

Известно, что статус Маска в правительстве истекает в мае продление срока находится под вопросом. Источник газеты передал что предпринимателю надоели нападки левых.

При этом бизнесмен не переживает за дальнейшую работу своего департамента, так как представители его команды уже закрепились "во многих федеральных агентствах".

Издание также подчеркивает, что DOGE добился исторических результатов, которые "говорят сами за себя".