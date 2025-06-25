Названо место ближайшей встречи стран ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин рассказал, где пройдет следующая встреча лидеров ЕАЭС. Она состоится в Санкт-Петербурге перед Новым годом.
Следующая встреча лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Санкт-Петербурге и состоится перед Новым годом, рассказал президент России Владимир Путин.
"Ближайшая встреча носит неформальный характер, как правило. Но все-таки связана с деловой частью"
- Владимир Путин
Он остался доволен результатами последнего саммита ЕАЭС, прошедшего в Минске с 26 по 27 июня.
Сейчас участники ЕАЭС размышляют о выстраивании дальнейшей совместной работы, добавил он.
Напомним, что в состав ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения.