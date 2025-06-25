Вестник Кавказа

Названо место ближайшей встречи стран ЕАЭС

Названо место ближайшей встречи стран ЕАЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ Владимир Путин рассказал, где пройдет следующая встреча лидеров ЕАЭС. Она состоится в Санкт-Петербурге перед Новым годом.

Следующая встреча лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Санкт-Петербурге и состоится перед Новым годом, рассказал президент России Владимир Путин.

"Ближайшая встреча носит неформальный характер, как правило. Но все-таки связана с деловой частью"

- Владимир Путин

Он остался доволен результатами последнего саммита ЕАЭС, прошедшего в Минске с 26 по 27 июня.

Сейчас участники ЕАЭС размышляют о выстраивании дальнейшей совместной работы, добавил он.

Напомним, что в состав ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения.

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