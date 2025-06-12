Токаев заявил о повышении авторитета ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев отметил повышение международного авторитета ЕАЭС. Он отметил, что дальнейшей развитие организации должно строиться на принципах равноправия и взаимовыгоды.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев сообщил об укреплении авторитета ЕАЭС на международной арене. Он отметил, что организация становится все более значимым субъектом глобальной экономической системы.

Глава государства заявил, что Совет по праву занимает позицию одного из крупнейших объединений Евразии с совокупным экономическим потенциалом в $2,6 трлн.

Токаев напомнил, что в 2024 году объем взаимной торговли достиг определенного рекордного значения - $98 млрд, что почти в два раза больше показателей 2015 года.

Президент также подчеркнул, что темпы роста совокупного ВВП стран-членов ЕАЭС второй год подряд опережают среднемировые показатели.

Казахстанский лидер сказал, что Совет продолжает укреплять свой авторитет, становясь все более значимым субъектом глобальной экономической системы.

Он добавил, что ЕЭАС должен развиваться на принципах равноправия, взаимовыгоды и прагматизма, служить интересам экономик стран.