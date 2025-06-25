Вестник Кавказа

Эрдоган заявил о начале новой эры в отношениях Турции и США

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Анкара и Вашингтон открывают новую эру в отношениях. Об этом заявил президент Турции Эрдоган после саммита НАТО в Гааге.

Анкара открывает новую эру в отношениях с Вашингтоном при администрации президента США Дональда Трампа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении с саммита НАТО в Гааге.

"Когда мы звоним, другая сторона немедленно перезванивает в течение 24 часов. Мы пытаемся реализовать шаги, которые будут способствовать развитию наших стран"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Он подчеркнул, что отношения Турции и США всегда имели стратегическое значение, несмотря на возникающие разногласия. Эрдоган отметил важность конструктивных контактов с Трампом, которые также позволили навести мосты взаимопонимания по некоторым сложным вопросам.

Президент Турции добавил провел переговоры с президентом США в ходе саммита НАТО.

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