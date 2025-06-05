Эрдоган: Турция готовит новые шаги для украинского урегулирования

Страны НАТО в рамках саммита в Гааге будут проинформированы о новых усилиях Турции по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил сегодня Эрдоган.

Лидеры стран НАТО на саммите 24-25 июня обсудят украинское урегулирование, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, перед вылетом в Гаагу, рассказал, что проинформирует участников саммита об усилиях в рамках Стамбульского процесса по Украине.

"Всем известны усилия, которые Турция прилагает для урегулирования на Украине. Мы расскажем о усилиях, которые прилагаются для прекращения войны средствами дипломатии, и новых шагах в рамках Стамбульского процесса для прогресса"

– Эрдоган

Он подчеркнул, что и РФ, и Украина доверяют Турции, переговоры сторон проводятся в Стамбуле. Первым шагом на пути к урегулированию стало проведение переговоров, теперь нужно выйти на путь, который позволит остановить конфликт.

"На саммите НАТО мы изложим наше видение нашим собеседникам и скажем, что не остановимся, пока не будет обеспечен мир"

– Эрдоган