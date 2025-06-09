Вестник Кавказа

Дата новых переговоров России и Украины определится до конца июня

Вид на Спасскую башню Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Украина пока не согласовали дату новых переговоров. Определенность в этом вопросе должна наступить до конца следующей недели, сообщили в Кремле.

Россия исходит из того, что определенность с датой проведения нового раунда переговоров с Украиной наступит на следующей неделе. Об этом поведал 19 июня пресс-секретарь президента РФ.

"Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций"

– Дмитрий Песков

Напомним, представители РФ и Украины провели уже два раунда переговоров. Первый прошел в Стамбуле 16 мая, второй раунд прошел там же 2 июня.

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