Дата новых переговоров России и Украины определится до конца июня

Россия и Украина пока не согласовали дату новых переговоров. Определенность в этом вопросе должна наступить до конца следующей недели, сообщили в Кремле.

Россия исходит из того, что определенность с датой проведения нового раунда переговоров с Украиной наступит на следующей неделе. Об этом поведал 19 июня пресс-секретарь президента РФ.

"Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций"

– Дмитрий Песков

Напомним, представители РФ и Украины провели уже два раунда переговоров. Первый прошел в Стамбуле 16 мая, второй раунд прошел там же 2 июня.