Владимир Путин ценит вклад Трампа в урегулирование украинского кризиса – Песков

По словам пресс-секретаря Кремля Пескова, российский президент Путин высоко ценит готовность американского лидера Трампа вкладываться в урегулирование конфликта на Украине. Он назвал его вклад "очень важным".

Президент России Владимир Путин высоко ценит готовность главы Белого дома Дональда Трампа помогать в урегулировании конфликта Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Президент Путин очень высоко ценит готовность Трампа помогать в регулировании этого конфликта, и усилия, которые прикладывает он лично и члены его команды. Это очень важно"

- Дмитрий Песков

В интервью РБК у него спросили о заявлениях Трампа, который ранее обещал завершить конфликт на Украине за один день. Дмитрий Песков подчеркнул, что это "во многом была фигура речи, и сам президент Трамп об этом говорил".

Напомним, что последний разговор Владимира Путина и Дональда Трампа произошел 14 июня. Их беседа продлилась около 50 минут.

Помимо эскалации конфликта Израиля и Ирана, лидеры двух страны обсудили и урегулирование украинского кризиса. Путин сообщил, что российская сторона по-прежнему настроена на диалог с Киевом, и уточнил, что ближайшая возможность появится после 22 июня. Трамп, в свою очередь, высказался за наиболее оперативное завершение конфликта.