Трамп положительно оценил ход переговоров между РФ и Украиной – Белый дом

Дональд Трамп сохраняет оптимизм относительно урегулирования украинского кризиса, однако осознает сложность проблемы.

Лидер США Дональд Трамп положительно оценивает прогресс в рамках переговоров между Россией и Украиной. В то же время президент Соединенных Штатов остается "реалистом", который осознает сложность ситуации, сообщила официальный спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

"Он все еще положительно относится к прогрессу, который мы наблюдаем, но вместе с тем он реалист, и он понимает, что это две воюющие друг с другом страны, и этот конфликт длится на протяжении долгого времени"

– Кэролайн Левитт

В Белом доме вновь подчеркнули, что Вашингтон стремится к скорейшему завершению конфликта.

Напомним, что вчера в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями Москвы и Киева. Стороны договорились о масштабном обмене пленными. Третий раунд консультаций пройдет, по информации СМИ, также в турецком городе.