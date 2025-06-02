Вестник Кавказа

Трамп положительно оценил ход переговоров между РФ и Украиной – Белый дом

Трамп положительно оценил ход переговоров между РФ и Украиной – Белый дом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Трамп сохраняет оптимизм относительно урегулирования украинского кризиса, однако осознает сложность проблемы.

Лидер США Дональд Трамп положительно оценивает прогресс в рамках переговоров между Россией и Украиной. В то же время президент Соединенных Штатов остается "реалистом", который осознает сложность ситуации, сообщила официальный спикер Белого дома Кэролайн Левитт. 

"Он все еще положительно относится к прогрессу, который мы наблюдаем, но вместе с тем он реалист, и он понимает, что это две воюющие друг с другом страны, и этот конфликт длится на протяжении долгого времени"

– Кэролайн Левитт

В Белом доме вновь подчеркнули, что Вашингтон стремится к скорейшему завершению конфликта. 

Напомним, что вчера в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями Москвы и Киева. Стороны договорились о масштабном обмене пленными. Третий раунд консультаций пройдет, по информации СМИ, также в турецком городе. 

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