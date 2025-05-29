Трамп: США лишатся шансов на выживание в случае отмены пошлин

Если Федеральный суд отменит введенные ранее пошлины, то США останутся без шансов на экономическое выживания. Об этом заявил президент Трамп.

У США не останется шансов на выживание в случае отмены торговых пошлин Федеральным судом по международной торговле, заявил американский президент Дональд Трамп.

Он назвал возможную блокировку тарифов "экономическим крахом" Штатов.

"Если другим странам будет позволено использовать тарифы против нас, а нам не будет позволено быстро и ловко противостоять им с помощью тарифов против них, у нашей страны не будет даже небольшого шанса на экономическое выживание"

- Дональд Трамп

Напомним, что несколько дней назад пошлины Трампа были признаны незаконными. Позже Апелляционный суд оспорил это решение, тарифы будут действовать до вынесения нового.