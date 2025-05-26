Апелляционный суд восстановил действие тарифов Трампа

В Соединенных Штатах восстановили действие трамповских пошлин. Он ввел их в начале апреля в отношении 185 стран.

Апелляционный суд в Соединенных Штатах восстановил действие указов президента страны о введении торговых пошлин. Об этом информирует агентство Bloomberg.

По данным агентства, суд решил, что постановление от 28 мая Федерального суда США по делам международной торговли наносит ущерб дипломатии и посягает на полномочия главы государства.

Напомним, в начале прошлого месяц Дональд Трамп ввел "взаимные" пошлины на импорт из 185 стран.

Ранее издание The New York Times сообщило, что глава Белого дома разрабатывает соглашения с Россией и Китаем о разграничении геополитических сфер влияния.