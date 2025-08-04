Эрдоган призвал страны-члены ООН к серьезным реформам

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган призвал государства-члены серьезно реформировать Организацию Объединенных Наций, чтобы вернуть ей право называться надеждой всего человечества.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил видеообращение к участникам мероприятия, посвященного 80-летию со дня основания Организации Объединенных Наций (ООН).

"Очевидно, что для того, чтобы ООН могла продолжать выполнять возложенные на нее задачи, необходимы серьезные реформы. Я считаю, что перед лицом жестокостей, которым на протяжении многих лет подвергается палестинский народ, мы все несем ответственность за то, чтобы она вновь стала платформой, представляющей глобальную справедливость"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Также турецкий лидер поздравил всех членов ООН с 80-летием со дня основания организации, отметив, что с момента своего создания она добилась серьезных успехов в достижении своих основных целей - обеспечении глобального мира и безопасности и развитии международного сотрудничества.

Президент Турции призвал страны-члены ООН проявить такую же решимость, которую проявили 80 лет назад ее основатели - укрепить организацию, чтобы она могла восстановить международный мир, процветание, взаимное доверие и солидарность.

Эрдоган отметил: Турция готова поддерживать все реформы, в том числе "Инициативу 80", и принять активное участие в формировании обновленной эффективной, результативной и финансово устойчивой структуры ООН.