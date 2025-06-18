Вестник Кавказа

Эрдоган рассказал об успехах турецкой политики и экономики

Эрдоган рассказал об успехах турецкой политики и экономики
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об очередном рекорде страны в торговле и отметил: на экономику региона влияют геополитические риски, возникшие в результате геноцида в Газе и атаками Израиля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в 38-м очередном финансовом общем собрании и церемонии награждения Совета по внешним экономическим связям, отметив в своем выступлении успехи страны в политике и экономике.

В июле 2025 года Турция достигла самого высокого показателя ежемесячного экспорта товаров достигнув нового рекорда в $25 млрд, и пожелал успехов всем производителям, вносящим достойный вклад в развитие страны, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В ходе своего выступления турецкий лидер затронул и политические вопросы, четко обозначив их связь с экономикой региона.

"Мы очень четко видим геополитические риски, возникшие в результате геноцида в Газе, они усилились с нападениями Израиля на Ливан, Йемен, Иран и Сирию"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Турция продвигает по всему миру повестку мирного сосуществования и добрососедских инициатив и постепенно становится востребованным участником мирных переговоров, отметил турецкий лидер.

Говоря о борьбе с терроризмом, президент был категоричен, отметив: в будущем региона нет места никаким его формам.

