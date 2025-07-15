Эрдоган может принять участие в саммите ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по данным источников, по всей видимости, станет участником саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в скором времени в Китае.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), рассказал дипломатический источник в Турции.

Событие состоится в Китае, оно намечено на конец августа – начало сентября, пишет РИА Новости.

"С большой долей вероятности, примет"

– источник

Напомним, в конце прошлого месяца глава МИД Китая Ван И сообщил, что саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится в городе Тяньцзинь. Он стартует 31 августа и продлится по 1 сентября. Планируется, что саммит станет самым масштабным в истории ШОС.

Стоит отметить, что советник президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи сегодня сообщил: президент Ирана Масуд Пезешкиан получил приглашение принять участие в саммите глав государств ШОС, который состоится в Китае.