Вестник Кавказа

В Иране уверены, что ШОС вскоре выйдет за рамки региона

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Шанхайская организация сотрудничества выйдет за региональные рамки в ближайшее время, такое мнение выразил глава МИД Ирана. Он прибыл в Китай на 25-е заседание СМИД ШОС.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который находится в Китае, где состоится 25-е заседание Совета глава МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), выразил уверенность в скором расширении организации.

Аракчи отметил, что ШОС постепенно укрепляет свои позиции на глобальной арене, выходя за рамки регионального уровня. На встрече в Тяньцзине планируется утвердить стратегию развития ШОС и стран объединения в энергетике, торговле и других направлениях, поделился глава МИД Ирана.

В рамках визита в Китай Аракчи встретится с Ван И, главами МИД других стран ШОС, в том числе с Сергеем Лавровым, также состоится обсуждение актуальных международных вопросов. 

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