Сергей Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана

В Китае стартовали переговоры министров иностранных дел России и Ирана. Они проходят в рамках заседания глав МИД ШОС.

Глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае.

"У нас есть возможность обсудить некоторые вопросы, которые развиваются очень быстро"

- Сергей Лавров

Ожидается, что они обсудят ядерную тематику и последние события на Ближнем Востоке, а также продолжат консультации о двусторонних отношениях.

Напомним, что саммит МИД станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС, который пройдет в Тяньцзине с 30 августа по 1 сентября.