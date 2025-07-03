Вестник Кавказа

Ядерную тематику обсудят Лавров и Аракчи

Аббас Аракчи и Сергей Лавров
© Фото: сайт МИД России
Главы МИД России и Ирана встретятся завтра в Китае. Переговоры пройдут на полях заседания СМИД стран-членов ШОС.

Завтра глава МИД Ирана Аббас Аракчи намерен провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавров. Об этом поведал 14 июля официальный представитель иранского министерства Эсмаил Багаи.

Он подчеркнул, что переговоры пройдут на полях заседания Совета глав МИД стран-членов ШОС, которое состоится в Тяньцзине (Китай).  В рамках встречи планируется обсудить ядерную тематику и последние события на Ближнем Востоке.

"В ходе поездки господина Аракчи в Китай, где завтра пройдет заседание СМИД ШОС, в котором... примет участие господин Лавров, состоится встреча двух министров... На повестке дня – продолжение консультаций о двусторонних отношениях, а также последние события в регионе, включая иранский ядерный вопрос"

– Эсмаил Багаи

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки, совершенной месяц назад ВВС Израиля на военные и ядерные объекты Ирана. Ответ Исламской Республики последовал в течение следующих суток. Через неделю после этого удары по ядерным объектам ИРИ нанесли уже США, а еще спустя несколько дней Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

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