Ядерную тематику обсудят Лавров и Аракчи

Главы МИД России и Ирана встретятся завтра в Китае. Переговоры пройдут на полях заседания СМИД стран-членов ШОС.

Завтра глава МИД Ирана Аббас Аракчи намерен провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавров. Об этом поведал 14 июля официальный представитель иранского министерства Эсмаил Багаи.

Он подчеркнул, что переговоры пройдут на полях заседания Совета глав МИД стран-членов ШОС, которое состоится в Тяньцзине (Китай). В рамках встречи планируется обсудить ядерную тематику и последние события на Ближнем Востоке.

"В ходе поездки господина Аракчи в Китай, где завтра пройдет заседание СМИД ШОС, в котором... примет участие господин Лавров, состоится встреча двух министров... На повестке дня – продолжение консультаций о двусторонних отношениях, а также последние события в регионе, включая иранский ядерный вопрос"

– Эсмаил Багаи

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки, совершенной месяц назад ВВС Израиля на военные и ядерные объекты Ирана. Ответ Исламской Республики последовал в течение следующих суток. Через неделю после этого удары по ядерным объектам ИРИ нанесли уже США, а еще спустя несколько дней Израиль и Иран договорились о прекращении огня.