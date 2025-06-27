Россия вовлечена в поиск решений по ядерной программе Ирана – МИД РФ

Москва глубоко вовлечена в поиск решений по иранской ядерной программе. Она ведет работу со всеми сторонами.

Россия максимально глубоко вовлечена в поиск политических решений по иранской ядерной программе, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Россия максимально глубоко вовлечена в поиск политических решений всего, что связано с иранской ядерной программой. Мы под руководством президента Российской Федерации ведем соответствующую работу со всеми сторонами"

- Сергей Рябков

Он подчеркнул, что работа ведется и с США, и Ираном, и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). По его словам, она будет продолжаться.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что Москва готова предоставить Тегерану свои возможности по обеднению урана.