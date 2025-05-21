Эрдоган и Трамп обсудили Иран, Газу и Украину

Украинский и ближневосточные конфликты обсудили на саммите НАТО президенты Турции и США. Эрдоган выразил пожелание, чтобы перемирие между Ираном и Израилем было постоянным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Гааге встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Оба лидера прибыли в Гаагу на саммит НАТО, который проходит 24-25 июня.

"В ходе встречи обсуждались отношения между Турцией и США, региональные и глобальные проблемы. Президент Эрдоган приветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном, достигнутое благодаря усилиям президента США, пожелал, чтобы оно было постоянным"

– канцелярия президента Турции

Также в беседе с Трампом Эрдоган указал на важность тесного диалога для скорейшего прекращения гуманитарной трагедии в Газе, а также для решения конфликта на Украине.

Эрдоган и Трамп на саммите Альянса "подчеркнули важность принятия мер по укреплению сдерживающего потенциала НАТО".