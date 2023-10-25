Эрдоган едет договариваться по Газе в ОАЭ

Лидер Турции посетит ОАЭ с официальным визитом. На повестке ситуация вокруг сектора Газа.
Президент Турции намерен посетить Объединенные Арабские Эмираты, где проведет переговоры на высшем уровне по ситуации вокруг эскалации палестино-израильского конфликта.
Планируется, что турецкий лидер посетит ОАЭ в четверг, 30 ноября.
«Завтра мы отправимся в Дубай, мы будем обсуждать ситуацию в секторе Газа. Обсудим также то, что мы можем сделать, чтобы помочь Газе»
– Реджеп Тайип Эрдоган
Отметим, что сейчас на повестке – обсуждение возможности продления перемирия в Газе, освобождение заложников и гуманитарная помощь мирному населению палестинского анклава.
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