Вестник Кавказа

Эрдоган едет договариваться по Газе в ОАЭ

Президент Турции
© Фото: пресс-служба президента Турции
Лидер Турции посетит ОАЭ с официальным визитом. На повестке ситуация вокруг сектора Газа.

Президент Турции намерен посетить Объединенные Арабские Эмираты, где проведет переговоры на высшем уровне по ситуации вокруг эскалации палестино-израильского конфликта.

Планируется, что турецкий лидер посетит ОАЭ в четверг, 30 ноября.

«Завтра мы отправимся в Дубай, мы будем обсуждать ситуацию в секторе Газа. Обсудим также то, что мы можем сделать, чтобы помочь Газе»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Отметим, что сейчас на повестке – обсуждение возможности продления перемирия в Газе, освобождение заложников и гуманитарная помощь мирному населению палестинского анклава.

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