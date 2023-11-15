Эрдоган в Дубае обсудит статус Газы

Глава турецкого государства обсудит в Дубае судьбу Газы после прекращения палестино-израильского противостояния. Анкара настаивает на реализации принципа одновременного существования двух государств.

Обсуждение постконфликтного статуса сектора Газа станет главным предметом встреч Эрдогана на Всемирном саммите по климату в Дубае.

«Поствоенный статус Газы будет в числе вопросов, которые Эрдоган обсудит в ОАЭ»

– обозреватель турецкой газеты Hurriyet Абдулкадир Сельви

В публикации подчеркнуто, что, согласно точке зрения Акары, палестинским анклавом должны управлять местные жители при участии палестинского радикального движения ХАМАС.

Кроме того, Анкара настаивает на том, что долгосрочный мир может быть выстроен только на принципе одновременного существования и Палестины, и Израиля как независимых государств.

Кроме того, турецкий лидер обсудит в Дубае проблемы доставки в Газу гуманитарной помощи.