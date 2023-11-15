В Дагестан продолжают пребывать палестинские беженцы

Очередная группа беженцев из Палестины прилетела сегодня в Дагестан. Здесь их разместят в пункте временного проживания.

Группа из 70 человек прилетела сегодня из сектора Газа в Дагестан. Это третья группа вынужденных переселенцев из Палестины, которые будут проживать во временных пунктах размещения на территории республики. В пресс-службе правительства региона отметили, что большая часть прибывших граждан это дети.

"Сегодня утром, 27 ноября, в Дагестан прибыла третья группа вынужденно покинувших территорию Палестины граждан. Здесь они получат статус беженцев и первое время будут проживать в пункте временного размещения <...> В составе группы - 70 беженцев, из них 42 - это дети в возрасте до 17 лет"

– пресс-служба правительства Дагестана

По данным дагестанских властей переселенцев встречали психологи, медицинские сотрудники, спасатели и представители администрации республики.

Ранее две предыдущие группы граждан из Палестины прибыли в субботу и воскресенье. За выходные дни в регион прибыли 67 беженцев.

Власти республики выделили более 8 млн рублей для того, чтобы вынужденные переселенцы смогли разместиться и проживать на территории Дагестана.