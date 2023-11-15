Ингушетия поддержит жителей Газы гуманитарной помощью

Для пострадавших в секторе Газа будет направлен гуманитарный груз, в состав которого вошли продукты и предметы первой необходимости. Также жители республики собрали деньги для помощи палестинскому анклаву.

Неравнодушные жители Ингушетии откликнулись на призыв собрать гуманитарную помощь для мирных жителей сектора Газа. В состав груза входят продукты питания, а также предметы первой необходимости. Кроме того, для нужд пострадавших будет направлены финансовые средства.

«Настоящую сплоченность показали жители нашей республики при сборе помощи жителям Газы. <> Если в цифрах, то за 10 дней собрано 150 тонн гуманитарной помощи и около 80 миллионов рублей пожертвований»

– глава Ингушетии Махмуд-Али Климатов

Глава субъекта также призвал земляков не давать оценку происходящим в мире событиям, а предметно помогать тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации.

Далее он выразил благодарность всем, кто участвовал в сборе пожертвований и гуманитарного груза. Ранее сообщалось о том, что Ингушетия отправляла 100 т гуманитарной помощи в Газу.

Отметим, что в акциях по сборам гуманитарных грузов и финансовых средств для жителей палестинского анклава участвуют все республики Северного Кавказа.