Полевой госпиталь от Турции появится в Газе

Турция построит полевой госпиталь в Газе. Персонал уже отправился в город через Египет. Ранее о строительстве госпиталя говорил глава Минздрава Турции с правительствами Египта и Израиля.

В секторе Газа появится полевой госпиталь, который построит Турция, специалисты из этой страны уже выехала в Газу для проведения работ.

Как пишут турецкие СМИ, госпиталь планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Делегация из Турции отправится в анклав через Египет.

Ранее глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа обсуждал вопрос возведения госпиталя в Газе с правительствами Египта и Израиля.