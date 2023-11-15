Вестник Кавказа

Полевой госпиталь от Турции появится в Газе

Полевой госпиталь от Турции появится в Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция построит полевой госпиталь в Газе. Персонал уже отправился в город через Египет. Ранее о строительстве госпиталя говорил глава Минздрава Турции с правительствами Египта и Израиля.

В секторе Газа появится полевой госпиталь, который построит Турция, специалисты из этой страны уже выехала в Газу для проведения работ.

Как пишут турецкие СМИ, госпиталь планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Делегация из Турции отправится в анклав через Египет.

Ранее глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа обсуждал вопрос возведения госпиталя в Газе с правительствами Египта и Израиля.

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