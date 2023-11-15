Сектор Газа: еще два дня тишины

Сегодня утром в секторе Газа началось дополнительное, двухдневное гуманитарное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС – ожидается, что это принесет свободу еще 20 израильским заложникам и 60 узникам израильских тюрем.

В секторе Газа наступили еще два дня тишины – сегодня в 8:00 мск начало действовать продленное до 30 ноября гуманитарное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС, о котором накануне сообщил МИД Катара.

Перемирие будет действовать на тех же условиях, передает РИА Новости.

Ожидается, что за эти два дня ХАМАС освободит из сектора Газа в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля еще 20 израильских заложников.

Также ХАМАС готов на отдельных условиях освободить взятых в плен в ходе боевых действий военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет газета The Jerusalem Post.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне о продлении перемирия сообщил официальный представитель МИД Катара, его условия остаются прежними - одного заложника обменивают на трех заключенных и двести грузовых машин с гумпомощью каждый день.